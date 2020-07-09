В Токио зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В японской столице за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом, сообщают в четверг азиатские СМИ.

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Отмечается, что это самый большой прирост новых случаев с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.

В конце мая в Токио и других регионах страны сняли режим чрезвычайного положения. Однако на протяжении последней недели количество новых случаев коронавируса в сутки увеличивается.

За время пандемии в Японии в общей сложности зарегистрировано более 20 тыс. случаев Covid-19, около 1 тыс. человек скончалось.

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Интерфакс

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Интерфакс

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