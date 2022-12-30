В трех областях Украины отбили атаки дронов

В ночь на 30 декабря силы ПВО отбили атаку ударных беспилотников в Киевской области, пишет "Медуза".

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"Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет", — написал в телеграме глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

В военной администрации Киева рассказали, что в воздушном пространстве над городом были сбиты пять дронов-камикадзе Shahed иранского производства. Один из беспилотников попал в административное здание в Голосеевском районе. Здание частично разрушено, в соседнем жилом доме повреждены окна.

Воздушное командование "Восток" также сообщило, что ночью ВСУ сбили десять ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях.

С начала октября Минобороны РФ наносит регулярные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В атаках также бывают задействованы беспилотники, которые Россия закупает у Ирана.

29 декабря российские военные вновь обстреляли Украину. По данным ВСУ, из 69 запущенных ракет были сбиты 54. Предыдущая атака беспилотников на Киев произошла в ночь на 19 декабря: тогда были уничтожены 30 из 35 дронов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.