В Турции и Греции произошло сильное землетрясение, есть разрушения и жертвы (дополнено в 17:58)
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В пятницу, 30 октября, во второй половине дня в Турции и Греции произошло землетрясение. СМИ сообщают о разрушениях в Измире и Стамбуле, а также на острове Самос.

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У западного побережья Турции, по информации агентства "Интерфакс", магнитуда землетрясения составила 7 баллов.

Землетрясение вызвало мини-цунами, затопившее порт Самос. Сейсмическая лаборатория Афинского университета зафиксировала магнитуду в 6,8 балла в 25 километрах от Самоса.

Подземные толчки ощущались в Стамбуле, Афинах и на Крите. По предварительным данным, в Турции погибли четыре человека, более ста получили травмы.

В сети появляется множество фотографий и видео с разрушениями, как в Турции, так и в Греции.

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