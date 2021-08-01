В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов. Юг страны объявлен зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов.

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Лесные пожары на юге страны бушуют с начала недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре.

По данным турецких властей, пожары охватили шесть провинций на юге страны.

Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли шесть и пострадали 410 человек.

"За последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 провинциях. Продолжаются 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли)", - сообщил Пакдемирли.

Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. В субботу в трех отелях в качестве меры предосторожности была снова проведена эвакуация.

Дым от пожаров растянулся на десятки километров. Судя по спутниковым снимкам, его можно наблюдать даже на острове Кипр, который находится в 150 км от побережья Турции.

Эрдоган в субботу облетел пострадавшие районы на вертолете и встретился с местными жителями.

Он пообещал в течение года отстроить дома для пострадавших, а также сообщил о выделении 50 млн лир (около 6 млн долларов или 430 млн рублей) на помощь пострадавшим.

"Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь, выданы беспроцентные кредиты, погашение ранее взятых кредитов для них будет отложено. Также будет оказана помощь потерявшим теплицы и домашних животных", - заявил турецкий президент.

По его словам, пострадавшая от пожаров лесополоса будет восстановлена - с началом периода дождей начнется высадка новых деревьев.

Кто тушит Турцию

В тушении пожаров в Турции участвуют авиагруппировки из России, Украины, Ирана и Азербайджана.

Россия предоставила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8 от МЧС и министерства обороны. В МЧС заявили, что Турция сама обратилась за помощью к России. Также помощь предложили Казахстан и Грузия.

Украина накануне направила в Турцию два самолета Ан-32П и группу спасателей с опытом работы в горах.

Всего в операциях по тушению пожаров участвуют 6 самолетов, 45 вертолетов, 1 беспилотный вертолет, 9 БПЛА и 117 пожарных машин, заявил в субботу Эрдоган.

Ранее пользователи российских соцсетей заметили, что турецким пожарным в районе города Маганавт помогает российский самолет-амфибия Бе-200, способный взять на борт 12 тонн воды за 12-14 секунд.

Российское посольство подтвердило в "Твиттере", что в Турцию вылетели три Бе-200. В соцсетях выразили недовольство тем, что ни одного такого самолета не послали в Карелию, где тоже бушуют лесные пожары.

В МЧС газете "Известия" прокомментировали это, заявив, что ситуация с пожарами в России стабилизировалась.

"Накануне в Республике Карелия снят режим ЧС. Все очаги пожаров локализованы, а на островах - ликвидированы", - заявили в ведомстве.