В Турции запретили брать еду со шведского стола своими руками

В Турции изменились правила работы отелей по системе "все включено": теперь еду со шведского стола будут накладывать в тарелки не сами постояльцы, а персонал. Об этом РИА "Новости" рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

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"Система "все включено" и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции", — сказал собеседник агентства.

Эти меры призваны защитить постояльцев от коронавируса, подчеркнул Чорабатыр.

Он добавил, что персонал отелей прошел обучение по работе в условиях пандемии.

"Социальная дистанция и маски — конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всем мире", — сказал Чорабатыр.