В турецких отелях запретили новогодние программы

Все развлекательные новогодние программы в отелях Турции запрещены в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре МВД, разосланном во все провинции страны.

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"Поскольку массовые мероприятия противоречат ограничительным мерам, в новогоднюю ночь в отелях запрещается проведение новогодних развлекательных программ, танцев. С 22:00 31 декабря по 5:00 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях отелей", — говорится в документе, который цитирует РИА "Новости".

Кроме того, в период действия комендантского часа туристам запрещается собираться большими группами.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. До этого комендантский час действовал с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания навынос.

Администрация турецких отелей вернет туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся из-за тотального запрета на проведение массовых новогодних мероприятий в стране, сообщает АТОР.

"Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам — напрямую, либо через туроператора. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности будут доступны завтра-послезавтра", — говорится в сообщении ассоциации.

Там пояснили, что этот Новый год в Турции гости смогут провести со своими семьями или компаниями — с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы — в работающих ресторанах и барах отелей, не образуя "крупных скоплений".

Между тем власти Турции сообщают, что в Стамбуле ситуация с распространением коронавируса улучшается. Число госпитализированных с диагнозом COVİD-19 в мегаполисе уменьшилось на 40 процентов, а число пациентов в отделениях интенсивной терапии — на 25 процентов. Об этом написал в Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая.

"Пик второй волны COVİD-19 в Стамбуле остается позади. Жители Стамбула строго соблюдают меры предосторожности и правила изоляции. Надеюсь, что мы и далее будем сообщать только хорошие новости по ситуации с пандемией", — приводит слова губернатора "Анадолу".