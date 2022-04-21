В Твери сгорело здание НИИ, занимающегося воздушно-космической обороной
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В Твери произошел сильный пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО).

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При пожаре погибли шесть человек, 21 пострадал, заявила пресс-служба областного правительства. Ранее сообщалось о двух погибших, затем о семи.

ТАСС и Интерфакс со ссылкой на свои источники передавали, что неизвестна судьба более 10 человек, они могут находиться внутри здания института, где из-за пожара образовались завалы.
Дым от пожара в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны

Здание выгорело полностью, произошло обрушение крыши по всей площади института, пишет Интерфакс.

Некоторые люди получили травмы, выпрыгивая в окна, сообщает РИА Новости. По данным МЧС, часть пострадавших надышались дымом.

В описании на сайте института сказано, что он образован в марте 2014 года для проведения комплексных исследований по проблемам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности России, объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, развития систем и средств Воздушно-космических сил (в части воздушно-космической обороны).

Институт участвовал в разработке ракетного комплекса "Искандер", со ссылкой на СМИ сообщает "Коммерсант".

"Здание 1947 года постройки. Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер", — сообщил представитель областного управления МЧС Александр Жуков. Старый корпус НИИ уничтожен практически полностью, пишет местное издание "Твериград".

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