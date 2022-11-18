В Украине без электричества остались более десяти миллионов человек

В настоящее время в Украине без электричества остаются более десяти миллионов человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг вечером.

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"Опять аварийные отключения, похожие на плановые (..). В настоящее время без света остались более десяти миллионов украинцев", - сказал Зеленский в видеообращении.

Самые большие перебои с энергоснабжением в Винницкой, Одесской, Сумской областях и Киеве.

"Мы делаем все, чтобы отрегулировать энергоснабжение", - заявил президент.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, крупнейший за один день с начала войны 24 февраля.

Несмотря на успешную работу украинских подразделений ПВО, ракеты попали в Киев, а также в Хмельницкую, Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Житомирскую, Винницкую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Ракеты в основном были нацелены на энергетическую инфраструктуру. Из-за этих атак во всех регионах Украины было нарушено электроснабжение.

Ракеты попали в три объекта критической инфраструктуры Львовской области.