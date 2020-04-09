В Украине найден виновник лесных пожаров в чернобыльской зоне

Полиция Киевской области Украины выявила нарушителя, по вине которого произошел пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, пишет "Медуза".

Виновником возгорания оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Он объяснил полицейским, что поджег дикорастущую траву вблизи заброшенной местной фермы ради забавы. В результате огонь уничтожил пять гектаров растительности в Котовском лесничестве.

Мужчине предъявлено обвинение по статье об уничтожении или повреждении объектов растительного мира. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли 4 апреля. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в огне находятся около 20 гектаров леса вблизи села Владимировка Котовского лесничества в Киевской области. При этом исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов написал в Facebook, что из-за лесных пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС был зафиксирован резкий скачок радиации. По его данным, уровень радиации превышал норму в 16,5 раз.

Как известно, в апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла серьезная авария. В результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Техногенная катастрофа, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики.

В результате аварии в воздух попали опасные радиоактивные вещества, поэтому власти эвакуировали жителей близлежащих городов и деревень в безопасные районы. Территория обязательного отселения составила почти 2600 квадратных километров и была объявлена зоной отчуждения. Лесные пожары случаются в этой местности уже не первый раз.