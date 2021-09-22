В Украине обстреляли автомобиль друга и помощника Зеленского

В Украине обстреляли автомобиль Сергея Шефира — первого помощника президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили в среду, 22 сентября, в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Инцидент произошел около 10.00 по местному времени недалеко от села Лесники Киевской области. "В автомобиль попало более 10 пуль", — заявили в полиции. В результате был ранен водитель Шефира, сообщил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. "Он (Сергей Шефир. — Ред.) ехал на работу, он обычно ездит в 50% случаев сам за рулем, в 50% — с водителем. Водитель получил три ранения огнестрельных и госпитализирован".

"Сам Сергей цел. Все нормально. Живой, здоровый. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место", — сказал Арахамия, уточнив, что Шефир "находится в состоянии шока". "Он трактует, что стреляли в него, но попали в водителя", — подчеркнул глава фракции.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы. Проводится специальная полицейская операция по розыску стрелявших. Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая из фракции "Слуга народа" подтвердила, что речь идет о покушении.

Внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что стрельба велась из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала, что начато производство с предварительной квалификацией по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе офиса главы государства, Владимир Зеленский был оперативно проинформирован о произошедшем. На момент совершения нападения в Нью-Йорке, где находится украинский президент, была глубокая ночь.

В офисе президента увязали атаку с кампанией против олигархов

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк увязал атаку с кампанией противодействия политике Зеленского по снижению "традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов". По словам Подоляка, курс Зеленского, направленный "на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменным".

Сергей Шефир занимает пост первого помощника президента Украины с 25 мая 2019 года. Он — один из близких друзей Зеленского, был его бизнес-партнером, является сооснователем "Студии Квартал 95". Занимался продюсированием сериала "Слуга народа".