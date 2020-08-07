В Украине возбудили дела против сотни иностранных наемников в Донбассе

В Украине начато уголовное производство по фактам участия более сотни иностранных наемников в боях в Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается в пятницу, 7 августа, на официальном сайте офиса генерального прокурора страны.

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"Прокуроры установили, что начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - отмечается в сообщении.

В документе указывается, что эти иностранные граждане являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Она была принята Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года. Уголовное производство ведется сразу по трем статья Уголовного кодекса Украины, при этом максимальная санкция по ним - пожизненное лишение свободы.

В офисе Генпрокурора также напомнили, что ранее уже были начаты уголовные производства по фактам участия в вооруженном конфликте на востоке Украины 20 французов, 16 бразильцев, киргизов, боснийцев и чилийца.