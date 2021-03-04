В Вашингтоне усиливают меры безопасности, опасаясь нового штурма Капитолия
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Меры безопасности в здании Конгресса в Вашингтоне усилены из-за полученной оперативной информации, что некая группа планирует 4 марта снова напасть на него.

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Служба охраны объявила об укреплении "физической инфраструктуры" и размещении дополнительных сотрудников.

Палата представителей отменила свою сессию в четверг, но Сенат решил работать как обычно.

Бывший директор ЦРУ Леон Панетта назвал тревогу перестраховкой, пояснив, что для спецслужб это нормально.

6 января, когда Конгресс официально утверждал итоги президентских выборов, воинствующие сторонники Дональда Трампа ворвались на Капитолий. Тогда погибли пять человек, в том числе офицер подразделения полиции по охране Конгресса.

До 1933 года инаугурация американских президентов проводилась 4 марта. Наиболее радикальные сторонники Дональда Трампа верят, что в этот день он возвратится к власти.

"В конце февраля неустановленная экстремистская группа обсуждала план захватить Капитолий 4 марта и разогнать законодателей-демократов, предварительно сагитировав тысячи своих сторонников отправиться в Вашингтон для участия в этом", - говорится в заявлении ФБР и министерства внутренней безопасности.

Власти не называют конкретных подозреваемых, но СМИ связывают информацию со сторонниками QAnon - конспирологической теории о том, что Дональд Трамп якобы возглавляет тайную войну против секты сатанистов-педофилов, окопавшейся в американском правительстве, бизнесе и масс-медиа.

В конце февраля исполняющий обязанности начальника охраны Капитолия Йогананда Питтман говорил, что сторонники Трампа якобы хотят взорвать Конгресс и убить законодателей.

Тогда же представитель ФБР заявил газете "Вашингтон пост", что ведомство в курсе обсуждения даты 4 марта в социальных сетях, но не имеет достоверной информации о заговоре или готовящемся насилии.

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