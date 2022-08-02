В Вашингтоне заявили о "вероломном" ответе РФ по обмену заключенными

По словам пресс-секретаря Белого дома, администрация Джо Байдена, предложившая РФ обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и юриста Пола Уилана, не считает серьезным полученный от Москвы ответ.
Администрация президента США Джо Байдена получила "вероломный" ответ российских властей по предложению об обмене заключенными, заявили в Вашингтоне. "Было сделано встречное предложение, которое мы не рассматриваем как серьезное", — заявила в понедельник, 1 августа, на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о получении ответа Москвы на соответствующий запрос США.
Она назвала "совершенно очевидным", что Соединенные Штаты не будут вести переговоры с данных позиций, и отказалась сообщать конкретные детали. Пресс-секретарь также подчеркнула, что Белый дом "относится очень серьезно" к необходимости возвращения в США американской баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж директора по безопасности компании BorgWarner Пола Уилана. "Мы хотим, чтобы они вернулись домой", — отметила Жан-Пьер.
Предложение США по обмену Грайнер и Уилана на Виктора Бута
По данным СМИ, администрация США предлагает РФ обменять двух удерживаемых в России американцев — обвиняемую в контрабанде наркотиков олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана — на гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего срок в США за торговлю оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 июля заявил, что несколько недель назад Белый дом представил Москве "содержательное предложение" по Уилану и Грайнер.
Между тем телеканал CNN 29 июля сообщил, что Москва попросила США добавить в сделку по обмену Грайнер и Уилана на Бута еще одного россиянина — Вадима Красикова, которого в Германии признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. По его данным, РФ передала это предложение по неофициальным каналам ФСБ, а США сочли его "проблематичным", но направили запрос в ФРГ.
Дела Бута и Красикова
Москва уже много лет требует экстрадиции бывшего советского офицера Виктора Бута, который в 2012 году был признан виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" и осужден на 25 лет тюрьмы.
Россиянин Вадим Красиков, путешествовавший с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, убил Зелимхана Хангошвили в парке Малый Тиргартен в Берлине и вскоре был арестован немецкой полицией. Он был приговорен к пожизненному заключению, а обвинение указывало, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских государственных ведомств. Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах и Москва рассматривала его в качестве врага. После убийства президент РФ Владимир Путин заявил, что тот был организатором взрывов в московском метро, однако не привел никаких доказательств.