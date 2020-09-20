В Великобритании будут штрафовать на 10 000 фунтов за нарушение режима самоизоляции

Правительство Великобритании с 28 сентября повышает до 10 000 фунтов стерлингов максимальную сумму штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными Covid-19 обязаны самоизолироваться.

Штрафы начинаются с суммы в 1 000 фунтов и будут увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. Максимальный штраф будут налагать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельный карантин теми, чьи анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписания сотрудников программы самоизоляции Test and trace ("Тестировать и отслеживать").

Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддерживающего пособия в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции. До 1 000 фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек (сейчас штраф в десять раз меньше).

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".

По информации главного санитарного врача страны Криса Уитти, британцы находятся на одном из последних мест в Европе по тщательности соблюдения запретов по коронавирусу.

В субботу в Великобритании было выявлено 4 422 новых случая Covid-19, 27 пациентов скончались, напоминает телерадиокорпорация. Вторые сутки подряд число заразившихся превысило отметку в четыре тысячи человек, что стало самым большим значением с восьмого мая.