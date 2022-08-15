В Великобритании одобрили первую вакцину, модифицированную под "омикрон"

Уполномоченное британское ведомство одобрило к использованию для ревакцинации усовершенствованную вакцину Moderna. Как ожидается, европейский регулятор примет аналогичное решение в ближайшие недели.

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Регулятор в Великобритании первым в мире разрешил применять вакцину против Covid-19, усовершенствованную для обеспечения большей защиты от штамма "омикрон". Об этом пишет издание Politico.

Вакцина Moderna нацелена как на исходный коронавирус, так и на вариант "омикрона", известный как BA.1. Клинические испытания показали, что ревакцинация обновленным препаратом существенно эффективнее, чем в случае применения оригинальной прививки. В Соединенном Королевстве обновленную вакцину теперь можно использовать в качестве бустера для всех пациентов в возрасте от 18 лет.

"Первое поколение вакцин против Covid-19, используемых в Великобритании, продолжает обеспечивать важную защиту от болезни и спасать жизни. Усовершенствованная бивалентная вакцина — усиленное оружие в нашем арсенале, которое поможет защитить нас от этой болезни, поскольку вирус продолжает развиваться", — заявила Джун Рейн, исполнительный директор Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешит использование обновленной вакцины Moderna в конце месяца. В свою очередь, регулятор в США этого делать не планирует — там ждут препараты, нацеленные на новейшие варианты коронавируса BA.4 и BA.5. Впрочем, как утверждают в Великобритании, одобренный им препарат довольно эффективен и против этих модификаций Covid-19.