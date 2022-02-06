В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол Елизаветы II

В Великобритании отмечают 70-летие вступления на престол королевы Елизаветы II. В день юбилея, 6 февраля, крупных праздничных мероприятий не предусмотрено, поскольку Елизавета взошла на трон в день смерти ее отца, короля Георга VI. По традиции, она встречает этот день в уединении, а главные торжества пройдут в начале июня, когда запланированы многочисленные городские праздники по всей стране, а также концерт с участием мировых звезд.

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Обращение Елизаветы II к подданным

В годовщину вступления на престол Елизавета II обратилась с посланием к подданным и поблагодарила их за поддержку и доброту, проявленную к ней и королевской семье. Она отметила, что Великобритания и другие страны Содружества за время ее правления достигли значительного социального, технологического и культурного прогресса.

Кроме того, Елизавета II выразила желание, чтобы супруга принца Уэльского Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла после его вступления на престол получила титул королевы-консорта. Он предполагает, что супруга короля будет иметь равный ему монархический титул и социальный ранг, но не будет являться наследницей престола и не получит политических и военных полномочий.

Королева Великобритании с 6 февраля 1952 года

Елизавета II вступила на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. За время ее правления в Великобритании сменилось 14 премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля. Кроме того, ряд бывших британских колоний за последние 70 лет получили независимость, несколько стран Содружества стали республиками, а сама Великобритания с 1973 года являлась членом Европейского Союза и покинула его в 2020 году. В 2021 году скончался супруг Елизаветы принц Филипп.

Сейчас 95-летняя королева Великобритании является не только монархом с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих, но и самой старшей все еще находящейся на троне главой монархии. Она пользуется высоким авторитетом не только среди британцев, но и во всем мире и считается символом постоянности в изменчивые времена, отмечает агентство AFP.