В Вене почти 50 исламистов напали на католическую церковь
Foto: Shutterstock

Около 50 молодых людей турецкого происхождения вечером 29 октября ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом со ссылкой на газету Kurier сообщает портал РБК.

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Злоумышленники проникли в купель и исповедальню и устроили там дебош: они пинали лавки и громили другую церковную утварь. Священнослужители вызвали полицию, однако хулиганы успели скрыться до ее прибытия. Тем не менее, действия нарушителей попали на видео.

Правоохранительные органы считают организаторами нападения группу фанатиков из числа турецких исламистов — в течение последних месяцев они уже привлекали внимание полиции в округе Фаворитен, где расположена церковь Святого Антония Падуанского. Следователи уже установили личности десятерых погромщиков, ранее они уже были замечены в нарушении общественного порядка.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в Twitter, что страна продолжит бороться против радикального ислама. "Все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно продолжать борьбу против политического ислама и не проявим здесь ложной терпимости", — написал он.

Атака на католическую церковь в Вене произошла на фоне нападений исламистов во Франции и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об исламофобии в Европе.

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