В Венгрии вступил в силу закон о "гей-пропаганде"

В Венгрии в четверг, 8 июля, вступил в силу закон, ограничивающий информирование о гомо- и транссексуальности. Евросоюз выражает недовольство, Венгрия заявляет, что всего лишь возвращает родителям право решать, как воспитывать собственных детей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новый закон в числе прочего запрещает соответствующие просветительские программы и рекламу крупных компаний, выражающих солидарность с гомо- и транссексуалами. Запрещаются также книги, информирующие о гомо- и транссексуальности.

Официальная цель нового закона — защитить несовершеннолетних, однако активисты называют происходящее ударом по ЛГБТ-сообществу. Закон, проведенный при поддержке правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подвергается в Европе резкой критике. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Будапешту правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Венгрии финансовые средства ЕС.

Правительство Венгрии, со своей стороны, обвинило Брюссель в "беспрецедентной кампании". Оно подчеркивает, что новый закон всего лишь призван вернуть родителям право решать, как воспитывать собственных детей.