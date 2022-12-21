В Вильнюсе и других городах Литвы в знак солидарности с Украиной на час отключат праздничное освещение

В акции "Час с Украиной" примут участие Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты. На время отключить огни на елках призывают и жителей Литвы.

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"В знак солидарности с Украиной Вильнюс примет участие в этой акции и на час выключит все рождественские декорации: и огни на главной елке, и освещение улиц и мостов", — сказал мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, это символическое действие важно и для живущих в Вильнюсе беженцев из Украины — их в городе около 30 тысяч. "Так мы вспомним, что, к сожалению, не все люди сейчас могут пользоваться электричеством, которое есть у нас. Мы должны помнить, что сейчас самое главное, — это финансовая и моральная поддержка Украины", — заявил мэр.

Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала, что на час выключат огни на рождественской елке, освещение на Ратушной площади, украшения на аллее Лайсвес и на улице Вильняус.

Принять участие в акции предложил европарламентарий Андрюс Кубилюс. Он обратился в Литовскую ассоциацию муниципалитетов с призывом 21 декабря в 20:00 на час выключить все праздничные огни, а также предложил присоединиться к акции и жителей Литвы.

"21 декабря — самый темный день года. Но в Украине тьма настала в середине октября, когда Россия стала атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру. Больше 10 млн человек зимой будут жить без света, тепла и воды, и это при том, что температура на улице опускается до -20°C", — сказано в обращении.