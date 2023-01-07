В Вильнюсе обсуждается идея установить при жизни памятник Зеленскому

В последние несколько лет, особенно после начала войны в Украине, в Литве много говорят о том, какие памятники надо убрать, а какие ставить. Может, парк имени Пятряса Цвирки в Вильнюсе стоит переименовать в Сквер свободы Украины? Или поставить в столице Литвы памятник президенту Украины Владимиру Зеленскому?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По оценке известного литовского шоумена и экс-председателя парламента Литвы в 2008-2009 годах Арунаса Валинскаса, это неожиданная идея, ведь обычно живым людям памятники не ставят. "Я думаю, было бы немало тех, кто выступает против, их было бы в 2-3 раза больше, чем тех, кто одобрил бы идею", — сказал в интервью литовскому телеканалу LNK Валинскас.

Зеленский, по его мнению, своей смелостью, своими действиями создал такой памятник, лишь незначительный отголосок которого мог бы быть отражен в физическом памятнике, например, в Вильнюсе.

Жительница столицы, с которой говорили журналисты, на вопрос, стоит ли на месте памятника Цвирке поставить памятник Зеленскому, сказала, что это хорошая мысль. "Может, это необычно, но это красивое место, хорошее место", — сказала она, напомнив, что недалеко от этого сквера находится украинское посольство.

"Он — герой, на 100% поддерживаю", –продолжила женщина. Другая жительница Вильнюса также одобряет установку памятника Зеленскому. "Мы согласны, мы всеми руками за Украину", — сказала она. "Но другие люди скажут, вот, вы не поставили памятник Антанасу Сметоне (литовский государственный деятель, первый президент Литвы в 1919-1920 годах-Ред), а хотите в таком красивом месте установить памятник Зеленскому Здесь мог бы стоять и памятник Сметоне", — сказал другой житель Вильнюса. А может обоим — и Сметоне и Зеленскому? "Нет, еще подерутся потом", — сказала другая собеседница.

Валинскас предположил, что можно назвать сквер Сквером свободы Украины. "И не надо скульптуры Зеленского, достаточно установить бронзовый куб, из которого позже отольют скульптуру Зеленского — очень неплохой вариант", — сказал Валинскас. "Это было бы первой благодарностью украинцам, символом и представителем которых является Зеленский. Это наша благодарность за нашу свободу, ведь они воюют за нас, там идет и наша война, мы не должны об этом забывать", — от,метил Валинскас. Литва, по его мнению, могла бы сделать этот шаг — стать первой и увековечить благодарность Украине.