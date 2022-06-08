До конца лета мемориал перенесут с Антакальнисского кладбища в другое место. Сами захоронения при этом пообещали не трогать.

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Городской совет Вильнюса одобрил демонтаж памятника, посвященного советским воинам, на Антакальнисском кладбище. Это решение поддержало подавляющее большинство голосовавших депутатов, сообщает LRT.

Демонтаж памятника стал юридически возможен благодаря постановлению Департамента культурного наследия Литвы, которое вывело гранитную скульптуру из-под действия государственных требований по охране памятников. При этом останки захороненных на этом кладбище советских воинов, равно как и надгробия перемещены не будут.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, речь не идет об уничтожении памятника: "Это будет не снос, а упорядоченное снятие скульптурных стел, чтобы потом их можно было где-то экспонировать". Куда именно перевезут скульптуру, пока что не решено. Демонтаж, как ожидается, произойдет в течение лета.

Мемориал на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе был открыт в 1951 году. Всего там захоронено более 3 тысяч советских солдат и офицеров, в том числе литовцев. Гранитную скульптуру, изображающую шестерых бойцов разных видов войск, установили на этом кладбище в 1984 году.

Российское агентство ТАСС отмечает, что в преддверии Дня Победы посольство РФ в Литве назвало намерение демонтировать мемориал "кощунством и осквернением памяти павших в битве с нацизмом". Представители российской дипмиссии также "предупредили" литовскую сторону о "возможных ответных мерах в отношении мест захоронений репрессированных литовцев на территории России".