Горсовет Вильнюсского муниципалитета на следующей неделе обсудит вопрос переименования литературного музея имени Александра Пушкина. Его предлагают называть Музеем Маркучайского поместья, пишет Delfi.lt

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Цель такого переименования — вернуть музею историческое название, утверждают авторы инициативы. В имении Маркутье (Маркучай) жили сын поэта Григорий Пушкин и его жена Варвара. После ее смерти в 1940 году в имении был основан литературный музей, открывшийся для публики в 1948 году.

"Согласно завещанию Варвары Пушкиной, владельцы усадьбы так поместье не называли, они называли его имение Маркутье", — указывают авторы пояснительного письма. В документе также отмечается, что предложенное новое название согласовано с Министерством культуры Литвы, государственной комиссией по языку и экспертами Вильнюсского университета.

Экспозиция музея основана на коллекции Григория и Варвары Пушкиных и знакомит посетителей с творчеством русского поэта и его связью с литовской культурой. В усадьбе также сохранились интерьеры конца XIX — начала XX века и предметы быта.

В прошлом году в Каунасе гимназию имени Пушкина переименовали в Каунасскую международную гимназию.