В вильнюсскую гимназию пришел вооруженный подросток и открыл стрельбу

13 апреля, в 9.22 ч., в Вильнюсскую полицию поступило сообщение о том, что ученик (2006 г.р.) одной из столичных школ принес, вероятно, стреляющий дробью или страйкбольный пистолет и открыл стрельбу, сообщает Delfi.lt.

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Легкие ранения получили двое 15-летних подростков, их увезли в больницу. После осмотра их отпустили домой. Стрелявший задержан. Инцидент произошел в гимназии Радзивиллов на ул. Гялвону.

По словам представителя Вильнюсской полиции Томаса Браженаса, подростка допросили, задерживать пока не стали, поскольку расследование не начато. "Он не убегал и не скрывался, полиция собирала информацию на месте", – сказал BNS Браженас.

Представители гимназии сообщили BNS, что для обсуждения ситуации собирается местный кризисный центр, главы школы дают комментарий с 14.30 ч.