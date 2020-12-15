В ВОЗ назвали более заразной новую разновидность Covid-19 в Британии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса Covid-19 распространяется быстрей, но не представляется более опасной, заявил телеканалу Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Covid-19 Дэвид Набарро.

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"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным", - сказал он.

"Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - пояснил он.

В то же время Набарро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.

Накануне, 14 декабря, глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида Covid-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии. Он добавил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64,1 тыс. зараженных умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в Лондоне и ряде районов на юго-востоке страны со среды, 16 декабря, закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только навынос или доставлять еду на дом.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Великобритания
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