В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса

Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем, заявила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Об этом пишет РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Эти изменения естественны, они ожидаемы. И чем больше этот вирус распространяется, тем больше у него возможностей для мутаций", — сказала ван Керкхове.

По ее словам, большая часть уже выявленных мутаций не оказала значительного влияния на сам коронавирус с точки зрения скорости его передачи или тяжести протекания инфекции.

"Однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи", — добавила Керкхове. Она отметила, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией и работает с учеными по всему миру, которые следят за мутациями.

В середине декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, мутация может быть на 70% заразнее "привычного" SARS-CoV-2. В свою очередь директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что "британский" штамм, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения. При этом он не влияет на тяжесть переносимого заболевания.

Новую "британскую" версию вируса обнаружили и в ряде других стран, в том числе в Дании, Италии, Нидерландах и Австралии. На фоне этих сообщений некоторые европейские страны, в том числе и Латвия, приостановили авиасообщение с Великобританией. Япония из-за обнаружения нового штамма решила закрыть страну для иностранцев до конца января.