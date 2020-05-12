В ВОЗ рассказали, что поможет избежать второй волны коронавируса и восстановить экономику

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "медленное снятие мер изоляции — ключ к полномасштабному открытию экономики, но вирус никуда не ушел, поэтому за ним нужен глаз да глаз", передает Euronews.

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Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, действовали в Европе на протяжении как минимум месяца. За это время рост числа заболевших в странах замедлился, а количество выздоровевших стало расти. В связи с этим власти некоторых государств решились на частичное ослабление запретов и начали смягчать меры предосторожности.

Так, Франция сняла жесткие ограничения на передвижения: теперь можно пользоваться транспортом в пределах 100 км от дома, однако для более дальних поездок требуется запастись разрешениями и справками. В стране начали работать магазины, парикмахерские, салоны красоты и цветочные лавки, но отели, рестораны, кафе и фитнес-клубы остаются закрытыми. Жители приморских районов за попытку купания могут получить штраф в размере 135 евро. Прием туристов остается под большим знаком вопроса.

Столь же осторожны, маленькими шажками действуют и власти Британии, где обозначилась разница в количестве инфицированных в разных частях королевства.

На этой неделе жителям Англии позволят заниматься спортом на улице без ограничений. Британцы смогут посещать парки, загорать в них, а также пользоваться своими автомобилями для путешествий. Граждане смогут вернуться на работу, начальные школы смогут открыться с 1 июня, с началом лета возобновятся спортивные турниры, начнется поэтапное открытие магазинов. При этом меры социального дистанцирования должны сохраняться, а для нарушителей введут увеличенные штрафы. Пабы, рестораны, гостинцы и парикмахерские смогут возобновить работу не ранее июля и лишь "в том случае, если в пользу этого будет говорить статистика".

"У нас разные части королевства проходят в настоящий момент разные стадии эпидемии, и, разумеется, абсолютно логично, что на местах ведомства принимают решения в соответствии со сложившимися условиями, а не слепо следуют рекомендациям правительства, находящегося в Лондоне", — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Испании, где жесткая изоляция была введена еще в марте, власти также предпочитают пошаговое смягчение карантина. На днях в стране продлили режим чрезвычайной ситуации, который теперь будет действовать до 20 мая, премьер, обращаясь к нации, неоднократно подчеркивал, что второй волны заражений система здравоохранения может просто не выдержать. Ну а пляжи иберийского королевства, как сообщалось ранее, иностранных туристов не увидят вплоть до конца года.

ВОЗ поддержала европейские страны в их стремлении постепенно снижать ограничения, введенные из-за пандемии. Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что лишь "пошаговое смягчение мер изоляции поможет восстановить экономику и избежать второй волны заражения новым коронавирусом.