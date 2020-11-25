В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку

Старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс назвал основные версии передачи коронавируса, запись трансляции доступна в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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#COVID19 live Q&A: How viruses enter the human population and how they can change over time. #AskWHO https://t.co/jJOBcL9y5O — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 25, 2020

По его словам, SARS-CoV-2 мог передаться человеку напрямую от летучей мыши к человеку и быстро и полностью адаптироваться. Конингс счел этот сценарий возможным, но маловероятным. "Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", — подчеркнул он.

Конингс добавил, что сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, с целью определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. Он отметил, что в будущем для них тоже может понадобиться вакцина.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус начал распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. По его словам, в случае пандемии COVID-19 речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных. "Появляется все больше информации о том, что вирус SARS-CoV-2 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах", — пояснил специалист.