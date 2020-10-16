В ВОЗ рассказали о низкой эффективности лекарства от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лечение коронавирусной инфекции экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. Об этом свидетельствуют клинические исследования Всемирной организации здравоохранения, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

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ВОЗ исследовала ход лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом и пришла к выводу, что ни одно из лекарств не повлияло на шансы пациента на выживание и не снизило потребности в искусственной вентиляции легких.

Речь идет не только о ремдесивире, но также и о препаратах гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Кроме того, исследование ВОЗ показало, что эти лекарства практически не сокращают время пребывания пациента с Covid-19 в больнице.

Ремдесивир первоначально разрабатывался американской фармакологической компанией Gilead Sciences как средство от лихорадки Эбола. После испытаний в апреле он получил одобрение на использование при Covid-19 в США и Евросоюзе. Национальные институты здоровья США сообщали, что ремдесивир сокращает время лечения в среднем с 15 до 11 дней. Gilead Sciences в июле публиковала данные, что препарат может снижать вероятность смерти от коронавируса. Однако эти сведения не были подтверждены контрольным исследованием.

"Появившиеся данные кажутся несовместимыми с более надежными сведениями многочисленных рандомизированных контролируемых исследований, подтверждающих клиническую пользу ремдесивира", — сообщили в Gilead Sciences в ответ на заявление ВОЗ.

В октябре несколько европейских стран, включая Великобританию, заказало у фармкомпании 500 тыс. курсов ремдесивира для лечения больных с Covid-19. Стоимость одного пятидневного курса препарата составляет $2340.

Ремдесивиром лечили заболевшего коронавирусной инфекцией американского президента Дональда Трампа. После этого глава государства пообещал жителям страны такое же лечение, какое получал он сам, на бесплатной основе.

В июле ВОЗ сообщала, что ремдесевир показывает "обнадеживающие" результаты: в частности он снизил случаи госпитализации, но не привел к снижению смертности от коронавируса.

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