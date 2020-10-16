В ВОЗ рассказали о низкой эффективности лекарства от коронавируса

Лечение коронавирусной инфекции экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. Об этом свидетельствуют клинические исследования Всемирной организации здравоохранения, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ВОЗ исследовала ход лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом и пришла к выводу, что ни одно из лекарств не повлияло на шансы пациента на выживание и не снизило потребности в искусственной вентиляции легких.

Речь идет не только о ремдесивире, но также и о препаратах гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. Кроме того, исследование ВОЗ показало, что эти лекарства практически не сокращают время пребывания пациента с Covid-19 в больнице.

Ремдесивир первоначально разрабатывался американской фармакологической компанией Gilead Sciences как средство от лихорадки Эбола. После испытаний в апреле он получил одобрение на использование при Covid-19 в США и Евросоюзе. Национальные институты здоровья США сообщали, что ремдесивир сокращает время лечения в среднем с 15 до 11 дней. Gilead Sciences в июле публиковала данные, что препарат может снижать вероятность смерти от коронавируса. Однако эти сведения не были подтверждены контрольным исследованием.

"Появившиеся данные кажутся несовместимыми с более надежными сведениями многочисленных рандомизированных контролируемых исследований, подтверждающих клиническую пользу ремдесивира", — сообщили в Gilead Sciences в ответ на заявление ВОЗ.

В октябре несколько европейских стран, включая Великобританию, заказало у фармкомпании 500 тыс. курсов ремдесивира для лечения больных с Covid-19. Стоимость одного пятидневного курса препарата составляет $2340.

Ремдесивиром лечили заболевшего коронавирусной инфекцией американского президента Дональда Трампа. После этого глава государства пообещал жителям страны такое же лечение, какое получал он сам, на бесплатной основе.

В июле ВОЗ сообщала, что ремдесевир показывает "обнадеживающие" результаты: в частности он снизил случаи госпитализации, но не привел к снижению смертности от коронавируса.