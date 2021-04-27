В ВОЗ сообщили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам
Foto: AP/Scanpix/LETA

Индийский штамм коронавируса содержит мутации, делающие его устойчивым к антителам, которые вырабатываются у переболевших вирусом. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА "Новости".

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"Мутация L452R может повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител", — сказали в организации.

Уточняется, что новый штамм коронавируса также быстрее распространяется по сравнению с вариациями, которые выявлены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

В Индии коронавирусом заразились 17 636 186 человек, из которых 197 894 скончались. За последние сутки были выявлены 323 023 заражения.

Ранее власти Индии призвали граждан носить маски и дома, особенно если в семье есть заразившийся коронавирусом.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну накрыл "коронавирусный шторм". В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 премьер призвал всех граждан быть осторожными и пройти вакцинацию.

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Gazeta.ru

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