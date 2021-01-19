В ВОЗ заявили о способности Covid-19 стать сезонной инфекцией
Foto: LETA

Коронавирус Covid-19 может остаться на планете Земля навсегда, а наличие высокоэффективной вакцины не дает гарантий его полного искоренения. Об этом в интервью "Российской газете" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет портал РБК.

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Отвечая на вопрос, есть ли предпосылки к тому, что Covid-19 станет сезонным заболеванием, она сказала, что такой вариант возможен, однако для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. По словам Вуйнович, чтобы рассмотреть вероятность устранения или полного искоренения коронавируса, надо выяснить, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета.

"Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", — сказала она.

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rus.DELFI.lv

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