В Японии премьер-министром станет бывший глава МИД страны

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в среду, 29 сентября, избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает Deutsche Welle.

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Это означает, что уже предположительно 4 октября нижняя палата парламента в Токио, где большинство принадлежит ЛДП, изберет Кисиду и новым премьер-министром Японии.

64-летний Фумио Кисида добился избрания председателем ЛДП в ходе второго тура голосования, одержав победу над другим экс-главой МИД Японии Таро Коно.

Действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил об уходе в отставку на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, всего после года на посту главы правительства. Его преемник Фумио Кисида должен будет быстро улучшить пошатнувшийся имидж своей партии, поскольку уже в ноябре в Японии предстоят выборы в нижнюю палату парламента.