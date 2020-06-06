В Японии разрабатывают спутник для уничтожения мусора в космосе
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Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) приступило к разработке спутника, который будет уничтожать космический мусор в районе Земли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию местного ТВ.

Согласно плану ученых, спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу. К разработке подключилась компания SKY Perfect JSAT и авторитетный НИИ в области физики RIKEN.

Планируется, что аппарат будет готов к космическим испытаниям не ранее чем через три года.

По данным ученых, количество мусора в космосе размером более 10 сантиметров составляет около 20 тыс. объектов.

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