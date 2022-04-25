В Японии в возрасте 119 лет умерла старейшая женщина в мире

Японка Канэ Танака, в 2019 году признанная самым пожилым человеком планеты, умерла в возрасте 119 лет. Об этом cо ссылкой на телеканал NHK пишет Новая газета. Европа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Танака родилась 2 января 1903 года. В 19 лет японка вышла замуж, с супругом они вырастили пятеро детей, в том числе приемную дочь. Во время Второй мировой войны муж и старший сын женщины погибли.

Сама Танака всю жизнь продавала в магазине рисовые лепешки. Долгожительница пережила две мировые войны и увидела правление пяти императоров.

С 2005 года женщина жила в доме престарелых в префектуре Фукуока. Из-за связанных с коронавирусом ограничений она последние два года практически не виделась с семьей.

В январе этого года в Испании на 113-м году жизни умер самый старый мужчина в мире — Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Он скончался в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня.