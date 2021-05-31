В Южной Корее открылся виртуальный саммит по климату
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в воскресенье, 30 мая, открыл саммит по вопросам климата. Двухдневное мероприятие проходит в онлайн-формате с участием глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Ключевой темой выступает сотрудничество частных компаний и государственного сектора с целью воплотить задачи Парижского соглашения по климату.

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Южная Корея хочет выступать в деле защиты климата мостом между развивающимися и развитыми государствами, заявил ее лидер. А канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала страны покончить с зависимостью от ископаемых источников энергии. Изменения климата несут такую же угрозу человеческим жизням и экономике, как и пандемия COVID-19, указала она.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш особо выделил необходимость выработать новые цели в области защиты климата. Он отметил расхождения между выполненными задачами и обязательствами стран по сокращению выбросов парниковых газов.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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