В Запорожье две ракеты попали в многоэтажный жилой дом
Foto: AP/Scanpix/LETA

В жилой дом в Запорожье попали две российские ракета, пишет "Украинская правда" со ссылкой на представителей местной администрации. Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что к 14:00 рижского времени известно об одном погибшем и 25 пострадавших в результате удара.

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Украинские СМИ и Telegram-каналы также публикуют фото и видео, на которых запечатлены последствия обстрела. Судя по этим материалам, после попадания одной из ракет в девятиэтажке начался пожар, разрушены несколько квартир. Вторая ракета, пишут местные Telegram-каналы, застряла в крыше дома и не взорвалась.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в жилой дом. "Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей. Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где-либо еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы скорее победить русский террор и защитить жизни", — написал Зеленский.

Владимир Рогов, представитель оккупационной администрации Запорожской области (Россия захватила примерно половину региона, его административный центр контролирует Украина) обвинил в произошедшем ВСУ — по его мнению, ракеты попали в жилой дом из-за работы ПВО.

В ночь со 2 на 3 марта в результате российского ракетного удара по жилому пятиэтажному дому в Запорожье погибли 13 человек, в том числе 8-месячный ребенок.

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