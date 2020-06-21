В жилом доме в Киеве произошел взрыв, есть жертвы

В жилом доме в Киеве произошел взрыв, сообщается как минимум о двоих погибших.

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Взрыв произошел утром в воскресенье в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе. В результате были разрушены с четвертого по восьмой этажи.

Из дома, расположенного на улице Соломии Крушельницкой, были эвакуированы более 20 человек, трех человек извлекли из-под завалов.

Позже поступила информация об обнаружении двоих погибших.

Основной причиной в МЧС называют взрыв газовоздушной смеси без горения. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в "Фейсбуке" сообщает о двух возможных версиях: "Одна версия — взрыв газа, другая — взрыв произошел с помощью взрывчатки".