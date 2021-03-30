В жилом доме в Татарстане взорвался газ. Погибший пенсионер угрожал уничтожить квартиру

В девятиэтажном одноподъездном жилом доме в городе Зеленодольск в Татарстане в ночь в понедельник вечером произошел взрыв газа, обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания. Погиб 87-летний мужчина, которого родственники безуспешно пытались отправить в психоневрологический диспансер.

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Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в городе Зеленодольске были завершены утром во вторник. Погибли двое — мужчина 1934 года рождения и женщина, ранее ее состояние оценивалось как тяжелое, она умерла в больнице. Еще четыре человека были госпитализированы, 69 жильцов дома эвакуировали.

Погибший — 87-летний мужчина. "В день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", — говорится в сообщении Следственного комитета России.

В Республике Татарстан по факту происшествия в многоквартирном доме в городе Зеленодольске возбуждены еще два… https://t.co/ONpUyMSWJs — Следственный комитет (@sledcom_rf) March 30, 2021

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Позже стало известно, что возбуждены еще два уголовных дела — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В региональном управлении МЧС не исключали, что под завалами могли оставаться люди, но ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщал, что людей под завалами нет.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона ранее называло основными версиями взрыва утечку газа или неисправность оборудования.

Источник агентства также сообщал, что причиной взрыва могла стать попытка суицида одного из жильцов.

Девятиэтажный дом газифицирован, электрифицирован, 1974 года постройки, 50-квартирный, цитирует РИА "Новости" сообщение МЧС. В доме проживают 96 человек.