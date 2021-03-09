В Зимбабве одобрили вакцину "Спутник V" для экстренного применения
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Медицинский регулятор Зимбабве одобрил российскую вакцину "Спутник V", а также выдал разрешение на экстренное использование в стране, объявила министр информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Моника Мутсвангва. Об этом сообщает ТАСС.

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В стране одобрен ряд вакцин для экстренного использования, в который вошла российская — "Спутник V". Закупка будет проходить через национальный фонд, который находится под управлением министерства финансов и экономического планирования, отметила она.

Кроме того, частным компаниям разрешили покупать для своих сотрудников, а также ввозить в Зимбабве вакцины от коронавируса, но только из списка, утвержденного властями.

По словам Мутсвангвы, у правительства есть цель вакцинировать от COVID-19 более 9 млн граждан.

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"Спутник V" Зимбабве
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