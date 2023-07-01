Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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После того, как Евгений Пригожин объявил о завершении вооруженного мятежа и "ушел" в Беларусь, судьба многих его активов в России оказалась под вопросом. В принадлежащих ему объектах недвижимости в Санкт-Петербурге прошли обыски, а издания из его медиаимперии сначала были заблокированы, а затем заявили о роспуске редакций. Но в этом списке выделяется самое известное "предприятие" Пригожина — ЧВК "Вагнер" с тысячами наемников и пунктами вербовки по всей стране. О том, что их ждет, с источниками среди "вагнеровцев" и военных поговорила Лилия Яппарова.

Весной 2022 года Мариуполь был практически полностью уничтожен в ходе российского вторжения в Украину — было разрушено 90% многоквартирных и 60% частных домов. Во время оккупации российские власти занимаются "восстановлением" города, а жители РФ, как выяснилось, довольно охотно покупают там жилье. Вита Чикнаева изучила объявления о сделках с недвижимостью в Мариуполе и поговорила с людьми, которые готовы тратить десятки тысяч евро на квартиры в оккупированном городе.

Всемирная организация здравоохранения еще в 1990 году исключила гомосексуальность и бисексуальность из списка психических заболеваний. Это не мешает белорусским военкоматам даже спустя 30 лет отправлять потенциальных призывников на обследование в психиатрические клиники только на основании их сексуальной ориентации. Такая практика настолько прижилась в Беларуси, что даже сами геи и бисексуалы, кажется, начали воспринимать как норму то, что их предпочтения считают расстройством. Журналисты Euroradio поговорили с двумя белорусами, которые по решению военкоматов оказались в психдиспансерах.

По данным украинских властей, с начала полномасштабного вторжения российские силовики похитили более 1100 жителей Херсонской области — чиновников и правоохранителей, священников и депутатов, активистов и обычных мирных жителей. 474 из них до сих пор не удалось вернуть домой, в том числе и 38-летнюю Ирину Горобцову, которая до войны работала тестировщицей, а затем стала развозить продукты и лекарства жителям оккупированных территорий. Анна Павлова рассказывает историю украинки, которую уже год держат без предъявления обвинений в крымском СИЗО, где не дают общаться ни с адвокатом, ни с родственниками.

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На Никольской улице в самом центре Москвы поклонницы корейской поп-музыки периодически снимают танцевальные клипы на песни своих кумиров. Консервативно настроенные сограждане нередко начинают читать девушкам нотации о безнравственности и даже оскорблять их, но в середине мая на них совершили полноценное нападение — разбили камеры, сыпали угрозами и обзывали "гендерными проститутками". Аля Качалова рассказывает об идеологическом конфликте, развернувшемся в пяти минутах ходьбы от Кремля, и том, как он отражает многие противоречия в российском обществе.

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