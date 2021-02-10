Вакцина от коронавируса: что известно о препарате Johnson & Johnson
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американский концерн Johnson & Johnson (J&J) подал заявку в американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на экстренный допуск своей вакцины против коронавируса. Такая же заявка подана и в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Положительное решение EMA, по словам представителя концерна, ожидается еще до начала марта.

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Что показали результаты третьей фазы испытаний

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson, указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания ковидом средней и тяжелой степени тяжести на 66 процентов после четырех недель с момента вакцинации. То, что этот показатель ниже, чем у других, разрешенных к применению вакцин, может быть связано с мутациями вируса, о которых на момент проведения испытания летом прошлого года еще не было известно.

Кроме того, третья фаза клинических испытаний, в которой приняли участие 44 000 человек в США, Бразилии, Южной Африке показала, что вакцина J&J одинаково эффективна и в отношении людей пожилого возраста, и в отношении молодежи. При этом треть испытуемых была старше 60 лет. После вакцинации не было установлено случаев смерти или госпитализации людей, которым была сделана прививка, что является обнадеживающим сигналом.

Преимущества вакцины от Johnson & Johnson

У данной вакцины есть ряд преимуществ: во-первых, прививка этим препаратом должна быть сделана только один, а не два раза, как в случае большинства других вакцин. Поэтому больше людей могут получить более быстрый доступ к препарату. Сейчас с помощью тестов разработчики пытаются выяснить, увеличивает ли вторая прививка, сделанная в течение короткого времени, эффективность вакцины.

Второе преимущество заключается в том, что вакцину от Johnson & Johnson можно хранить и транспортировать при температуре обычного холодильника. В отличие от вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, эта вакцина является векторной, базирующейся на обычном вирусе простуды. Данный препарат имеет сходства с вакциной AstraZeneca. Оба концентрируются на спайковом белке на поверхности вируса, вызывая иммунный ответ. Правда, как показали исследования, в отличие от Johnson & Johnson, AstraZeneca менее эффективна для людей пожилого возраста.

Кто и когда получит вакцину от Johnson & Johnson

Как только американское ведомство даст вакцине зеленый свет, компания сможет начать поставки препарата. В 2021 году она планирует выпустить один миллиард доз вакцины. Производить ее будут в США, Европе, Индии и Южной Африке.

США получат 100 млн доз вакцины, которые компания должна поставить уже в первой половине года. Кроме того, США дополнительно зарезервировали еще 200 млн доз. ЕС заказал 400 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

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Deutsche Welle

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