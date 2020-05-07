Вакцина от коронавируса: когда и кому она будет доступна

Велика надежда, что прививка покончит с COVID-19. Все гадают, когда она будет. А если будет, то сначала в каких странах и в каком количестве? У России, США и ЕС разный подход.

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Представьте себе: в некой стране ученым удается создать вакцину против коронавируса, и ее руководство решает, что сначала надо обеспечить прививками собственное население, затем поделиться с союзниками и лишь потом можно начать продавать спасительное средство и в другие государства. Разумно? Справедливо? Гуманно?

Именно для того, чтобы избежать подобного сценария, Европейский Союз провел 4 мая международную видеоконференцию, которая дала старт кампании по сбору средств на совместную борьбу с пандемией COVID-19 под названием Global Response ("Глобальный ответ"). Ее инициатором выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с различными благотворительными обществами, в частности, Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Конференция доноров: сбор средств для всемирной борьбы с вирусом

О намерении внести свой вклад в общий фонд заявили около 40 стран и организаций. Сам Евросоюз в лице своего исполнительного органа — Европейской комиссии — выделил 1 млрд евро. Среди крупнейших доноров — члены ЕС Германия (525 млн евро), Франция (500 млн), Нидерланды (192 млн), Испания (125 млн). Взносы в сотни миллионов евро (в пересчете) обещали, к примеру, Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Япония. Несколько десятков миллионов собирается предоставить Китай.

"Действовать по принципу "каждый за себя" было бы большой ошибкой. Доступ к вакцине должен быть у всей планеты", — заявил в ходе видеоконференции президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы не можем рассчитывать на то, что у других все будет хорошо, пока мы заботимся о себе. Мы должны заботиться и о себе, и об остальном мире", — добавил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Я благодарю Европейскую комиссию и ее партнерские правительства за их руководящую роль при проведении этой важной донорской конференции. Это именно тот тип лидерства, в котором нуждается сейчас мир", — подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во многих комментариях указывалось, что невозможно побороть COVID-19 в одной отдельно взятой стране или регионе, вирус необходимо уничтожать по всей планете, а то он вновь и вновь будет возвращаться.

В общей сложности на конференции доноров удалось собрать свыше 7,4 млрд евро (примерно 8 млрд долларов США). Из них 4 млрд евро планируется направить на разработку, производство и распространение вакцины по приемлемым ценам, примерно 2 млрд — на лечение от коронавируса и около 1,5 млрд — на тестирование. Впрочем, сбор средств еще не закончен, он будет продолжаться до конца мая, когда должна состояться еще одна онлайн-конференция.

Россия делает ставку на отечественные разработки

Так что у США и России еще есть возможность к нему присоединиться. Однако пока обе страны решили действовать в одиночку. При этом они идут к цели разными путями. Президент РФ Владимир Путин 27 апреля поручил правительству в кратчайшие сроки, уже к 30 апреля, представить ему "план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство".

"К началу лета будет понятен ответ по срокам, — заявила незадолго до этого в телеинтервью глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о перспективах российской вакцины. — Уверенность в том, что она у нас будет, есть". По официальным данным, над решением задачи работают семь российских научных учреждений.

В СМИ называются, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, который уже выпускает тест на коронавирус и сейчас разрабатывает шесть вариантов вакцины, петербургская биотехнологическая компания Biocad (два или три варианта), НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБК) и Российская академия наук (РАН) в Москве.

Таким образом, Россия хочет разработать вакцину собственными силами, причем главным образом — государственными научными учреждениями. Это, по сути дела, напоминает концепцию импортозамещения — то есть ставку на создание отечественной продукции, а не закупку импортной. При этом основную финансовую нагрузку несет государство.

США: содействие в коммерциализации частных научных разработок

Иной подход у Соединенных Штатов. Они сделали ставку на привлечение частных фармацевтических и биотехнологических компаний со всего мира на очень емкий и платежеспособный американский рынок путем предоставления государственной помощи при клинических испытаниях, ускоренной сертификации и крупномасштабном производстве наиболее перспективных вакцин. Это, по сути дела, концепция содействия коммерциализации научных разработок.

В данном случае ее цель — обеспечить Соединенным Штатам возможность первыми на планете провести массовую вакцинацию своего населения. Дональд Трамп намерен действовать при этом со сверхестественной скоростью (Operation Warp Speed) и обещает уже к концу нынешнего года, года президентских выборов, обеспечить американцев сотнями миллионов доз вакцины. По сообщениям СМИ, Вашингтон сфокусировался на 14 разработках.

О высокой вероятности того, что "прививки сначала будут делать американцам", еще в конце апреля предупредил Пол Хадсон, глава французского гиганта Sanofi, одного из четырех лидеров на мировом рынке вакцин. Как практически все ведущие фармацевтические компании мира, эта фирма имеет крупное подразделение и производственные мощности в США.

Пол Хадсон указал на то, что управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Barda, одна из структур министерства здравоохранения США, заключает соглашения с фирмами разных стран об оказании им помощи в расширении производственных мощностей на американской территории. Проблема ведь, по словам главы Sanofi, не только в том, чтобы создать вакцину, но и в том, "сколько миллионов доз мы сможем выпустить". Чтобы удовлетворить гигантский общемировой спрос на прививки от коронавируса (речь фактически о миллиардах доз), нужны, к примеру, дополнительные линии для их розлива и упаковки.

История с Curevac: была ли попытка переманить немецкую фирму?

Разговоры о том, что Вашингтон в той или иной форме пытается переманить в США перспективных производителей вакцин из других стран и требует от них сначала эксклюзивно обслуживать американский рынок, пошли еще в середине марта после странной истории с немецкой фирмой Curevac. С одной стороны, ее руководство заявило, что подобной попытки не было.

С другой — имеются три очевидных факта. Вскоре после встречи Дональда Трампа в начале марта с руководителями ведущих фармацевтических компаний участвовавший в ней глава Curevac, американец по национальности, был уволен. Спонсор фирмы, немецкий миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp), выступил затем с заявлением, что вакцину против коронавируса следует "применять для защиты людей не регионально, а солидарно по всему миру", а Евросоюз срочно предоставил фирме финансовые средства в размере до 80 млн евро.

Как бы то ни было, Curevac считается одним из перспективных разработчиков вакцины от коронавируса, в том числе потому, что технология этой фирмы с 20-летним опытом научных разработок позволяет быстро наладить массовое производство. Многообещающими называют, другой пример, разработки Оксфордского университета.

В фазе клинических испытаний находятся 8 вакцин

Всего же на начало мая в разных частях планеты насчитывалось около 100 проектов по созданию вакцины от COVID-19. Так, французская компания Sanofi разрабатывает ее совместно с британской GlaxoSmithKline, китайская Sinopharm Group — вместе с Уханьским институтом вирусологии, американский гигант Pfizer — совместно с небольшой немецкой BioNTech, первой в Германии получившей разрешение на клинические испытания своей разработки.

За выдачу таких разрешений в ФРГ отвечает федеральный Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Erlich-Institut). Его глава профессор Клаус Кихутек (Klaus Cichutek) сообщил 5 мая в интервью немецкой телерадиокомпании ARD, что в данный момент в фазу клинический испытаний вступили по всему миру 8 вакцин: "Из них две в США, четыре в Китае, одна в Великобритании и одна в Германии". В течение этого года в ФРГ добавятся, скорее всего, еще три.

В ответ на вопрос, начнут ли уже в этом году делать прививки от коронавируса, профессор дипломатично сослался на прогноз ВОЗ, согласно которому на разработку вакцины могут уйти от 15 до 18 месяцев. Впрочем, та же ВОЗ в конце апреля, предостерегая правительства от введения паспортов иммунитета, подчеркивала: "На данном этапе пандемии недостаточно доказательств эффективности иммунного ответа". Иными словами, никаких гарантий, что прививки от коронавируса на самом деле смогут действенно защищать людей от коронавируса, пока нет.