Вакцины для всех без патента. Почему США передумали защищать секреты фармкомпаний, и остановит ли это пандемию?

США больше не возражают против того, чтобы ноу-хау разработчиков вакцин от коронавируса оказалось без патентной защиты. Американский президент Джо Байден решил, что это поможет общему делу борьбы с пандемией и ради такого можно огорчить союзников и фармацевтические компании. Прав ли он?

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Переговоры о приостановке действия коронавирусных патентов безнадежно тянулись с осени прошлого года и увязли было окончательно в спорах 164 стран-членов Всемирной торговой организации. Но вот лед тронулся, поскольку самый влиятельный противник отмены патентов — США — вдруг сменил гнев на милость.

"Чрезвычайные обстоятельства пандемии Covid-19 требуют чрезвычайных мер, — заявил Белый дом. — Цель администрации — как можно скорее обеспечить доступ как можно большего числа людей к безопасным и эффективным вакцинам".

Фармацевтические гиганты в ярости. Они теряют деньги и предупреждают, что отмена патентов приведет к ненужной конкуренции за компоненты для вакцин и чревата падением качества, а следом и доверия к их разработкам.

Отмена патентов позволит другим компаниям начать производство вакцин, однако на создание мощностей и организацию всего процесса могут уйти годы. Некоторые страны и компании утверждают, что есть более эффективные способы: нарастить существующее производство, снять ограничения на поставки вакцин и решить проблемы с дефицитом компонентов, транспортировкой и с организацией вакцинации.

Случится ли приостановка патентов после решения США поддержать ее, и станет ли это переломным моментом в битве человечества с коронавирусом — разбиралась Русская служба Би-би-си.

Кто просит отменить патенты и зачем?

Отмены попросили Южная Африка и Индия в октябре 2020 года, и с тех пор их поддержали около половины стран-членов ВТО, в основном из стана развивающихся.

Одни надеются, что вакцин станет больше и им наконец перепадет. Другие — например, Египет, Индонезия, Пакистан — готовы сами наладить выпуск вакцин, обеспечить себя и заработать на экспорте.

За открытый общий доступ ко всем технологиям борьбы с ковидом выступали и "Врачи без границ", и Всемирная организация здравоохранения. Глава ВОЗ не скрывал радости по поводу смены позиции США.

"Я приветствуют решение Соединенных Штатов. Оно имеет историческое значение для обеспечения благополучия и равного доступа к вакцинам всех без исключения людей во всем мире в это тяжелое время", — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.

Патент защищает интеллектуальную собственность и на время ограждает изобретателей от конкурентов, которые не тратились на исследования и разработку технологии, но готовы немедленно ею воспользоваться и заработать. Благодаря такой защите фармацевтические компании на время действия патента получают эксклюзивное право выпускать препарат и определять, с кем и на каких условиях делиться секретами и, соответственно, прибылью.

Поможет ли это положить конец пандемии?

Большинство патентов на вакцины и мощности для производства сосредоточены в богатых странах. Пока те не привьют своих, остальным остается ждать и надеяться на собственные разработки (как в Индии, России и Китае) и поставки китайской или российской вакцин. Поэтому они просят поделиться если не вакциной, то технологией.

По оценкам эпидемиологов, включая американца Энтони Фаучи, для победы над пандемией нужно вакцинировать более 70% населения. Текущие темпы оставляют желать лучшего.

В мире сделано уже более 1,2 млрд прививок, и фармацевтические компании обещают произвести 10 млрд вакцин до конца года. Однако 40% прививок достались 11% населения планеты в 27 богатых странах, тогда как на страны, где проживает 11% беднейшего населения, пришлось лишь 1,6%.

То есть, богатая десятина человечества вакцинируется в 25 раз быстрее беднейшей, подсчитал Bloomberg. Такими темпами заветной планки в 70% некоторые развитые страны достигнут уже в августе, а у большинства небогатых государств на это уйдет еще года три.

Страны, богатые деньгами, университетами и фармацевтической промышленностью, закупились вакцинами с огромным запасом. Врачи, филантропы и политики призывают их поделиться. Они затеяли под эгидой ООН масштабную программу Covax, однако пока дела там идут ни шатко ни валко.

Потому они рады любой прививке от вакционализма богатых стран, включая отмену патентов.

"Власти всех государств стремятся в первую очередь вакцинировать медицинских работников и старшее поколение. Это правильно, — сказал недавно глава ВОЗ Гебреисус. — Но неправильно, когда молодое и здоровое население в богатых странах получает прививки раньше врачей и стариков в бедных странах".

Кто против отмены патентов и почему?

Фармацевтические компании, прежде всего. Те, кто придумывает и продает лекарства, привыкли к патентной защите и очень недовольны перспективой потерять ее, пусть и на время.

"Таким разворотом устоявшейся американской политики людей не спасти, — ответила администрации Байдена американская ассоциация производителей и разработчиков лекарств PhRMA. — "Это пустое обещание не устранит главных преград на пути вакцинации, прежде всего дефицита сырья для производства вакцин и сложностей с организацией прививочной кампании на местах".

В том же духе высказалась международная федерация IFPMA, назвав позицию США разочаровывающей и ошибочной попыткой найти простое решение сложной проблемы.

Планы фармацевтических компаний заработать на защищенной патентом вакцине оказались под большим вопросом, в результате чего бизнес разработчиков резко подешевел — их акции рухнули на биржах сразу после объявления Белого дома.

Помимо потери ожидавшейся сверхприбыли, приостановка патента угрожает лишить их даже возможности заработать хоть что-то на собственном изобретении, поскольку другие компании смогут конкурировать за компоненты для производства вакцины, которых и так не хватает.

Другими словами, фармацевты может и смирились бы с тем, что помимо них еще кто-то будет делать вакцину по их формуле до победы над коронавирусом, однако в условиях дефицита компонентов они рискуют получить неожиданных конкурентов в борьбе не только за клиента, но и за сырье, без которого им самим будет нечего продавать.

Вторая упомянутая лоббистами из PhRMA проблема — сложности с организацией прививочной кампании — особенно актуальна для американской Pfizer, поскольку ее вакцина разработки немецких ученых требует глубокой заморозки, что затрудняет логистику. К тому же даже в не самых бедных странах организовать масштабную и эффективную массовую вакцинацию по примеру израильской, британской или американской проблематично ввиду отсутствия эффективной системы здравоохранения и государственного управления в целом.

Забить грузовые самолеты ящиками с замороженной вакциной и отправить их в пораженную пандемией небогатую страну — лишь полдела. Нужно, чтобы кто-то все это вколол в миллионы плеч, а с этим проблемы.

Почему США передумали?

По двум основным причинам, внутри- и внешнеполитической.

С одной стороны, прививочная кампания в США теряет обороты: все, кто хотел, уже вакцинировался, оставшихся заманивают билетами на бейсбол, пивом и деньгами. Дефицита вакцины не наблюдается, а голоса борцов за равноправие и всемирное здоровье звучат все громче.

Особенно сейчас, когда один из инициаторов отмены патентов — Индия — переживает катастрофическую волну пандемии.

С другой стороны, Байден активно возвращает США на мировую арену после четырех лет окукливания под лозунгом "Америка прежде всего", за которые его предшественник Дональд Трамп успел саботировать работу и ВТО, и ВОЗ.

У Байдена другой лозунг: "Америка вернулась". Он отменил выход из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата, перестал защищать американских интернет-гигантов от налогов в других странах, а теперь еще и взялся разрешить спор о патентах на вакцины в ВТО вопреки возражениям большого фармацевтического бизнеса.

Даже если это ни к чему не приведет, очки в актив Байдена уже записаны. В том числе и в споре с теми, кто опасается, что вакцинная дипломатия Китая и России подорвет и без того ослабленную мягкую силу США.

Кто поддержал США?

До сих пор развитые страны во главе с американцами и европейцами были противниками любых поблажек в вопросах защиты интеллектуальной собственности до тех пор, пока у них не останется поводов обвинять Китай и другие страны в краже технологий.

Поэтому предложение Индии и Южной Африки они встретили прохладно. Особенно противились страны, где развита фармацевтическая промышленность. Великобритания и Швейцария, Япония, Германия, Норвегия, Бразилия и все те же США не собирались давать делу ход.

Однако после неожиданного разворота Байдена некоторые сменили тон. Евросоюз заявил, что готов обсуждать предложения США. Не входящая в ЕС Норвегия намекнула, что не против пойти на уступки. А Франция, которой пока не удалось сделать одобренную вакцину, двумя руками поддержала американцев.

И только Германия неодобрительно нахмурилась и заявила, что она очень поддерживает всеобщий доступ к вакцинам, но проблема не в патентах, а в дефиците производственных мощностей и в контроле за качеством.

Когда все решится?

Не скоро. Договариваться придется всем 164 членам Всемирной торговой организации, и в нормальной ситуации на это ушли бы годы. Пандемия и позиция США помогут сократить этот срок, но лишь до месяцев, не недель.

Помочь делу может то, что Байден согласился снять возражения только в том случае, если Индия и Южная Африка тоже пойдут навстречу и пересмотрят свои изначальные требования.

Они просили дать им права не только на вакцины, но и на препараты и оборудование для лечения ковида, а также доступ к данным клинических испытаний — до тех пор, пока не завершится пандемия. Байден же предлагает лишь временный отказ от патентов на вакцины.

ВТО ждет ответа до середины мая, а первое формальное обсуждение новых предложений намечено на 8-9 июня.

Но даже если все договорятся на уровне государств, компании оставляют за собой право затянуть и даже повернуть вспять весь процесс, обратившись в суды с исками о нарушении как местных законов, так и международных соглашений.

Отказ от патентов не панацея, но и не плацебо. Угроза потерять защиту своей интеллектуальной собственности, пусть и на время, будет держать в тонусе фармацевтические компании и может подтолкнуть Запад в целом к поиску других решений главной проблемы — как быстро сделать вакцину от коронавируса доступной для всех желающих по всему миру.