Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

В Белоруссии Цепкало подозревают в получении взятки. Это третье уголовное дело против оппонентов Александра Лукашенко на выборах, пишет РБК.

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Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, один из оппонентов Лукашенко Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск. Соответствующая информация размещена в базе МВД России.

Адвокат Цепкало Алексей Урбан сообщил РБК, что против его подзащитного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки).

Сам Цепкало назвал обвинения во взятке "полной чушью", пишет "РИА Новости".

Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении двух других оппонентов Александра Лукашенко — блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико. Они арестованы.

Валерий Цепкало — основатель Парка высоких технологий, в июле ЦИК Белоруссии отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии. В ЦИК утверждали, что из 100 тыс. необходимых подписей у Цепкало были действительны только около 75 тыс.