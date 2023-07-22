Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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До начала большой войны в самопровозглашенной ДНР почти восемь лет жили не по законам, а по понятиям. После "референдума" об аннексии вольницы стало поменьше — и этим начали пользоваться местные. Тех, кого с зимы 2022-го насильно забирали в "армию ДНР" и на кого устраивали облавы, теперь можно вытащить с фронта, ведь по российским законам формально под ружье нельзя ставить студентов, со всеми остальным нужно заключать контракт и приводить к присяге, но ничего этого сделано не было. В результате в Донецке и других городах стало появляться все больше дезертиров. Дмитрий Дурнев поговорил с ними, чтобы разобраться в сложившемся на оккупированных территориях парадоксе.

После того, как на этой неделе Россия разорвала зерновую сделку, вывозить сельскохозяйственную продукцию из Украины стало возможно только по суше. Основной транспортный коридор проходит через Польшу — одну из главных союзниц Киева в отражении российской агрессии. Еще весной дешевое украинское зерно, которое стали скупать местные компании, поставило отношения двух стран на грань кризиса, когда польские власти ввели эмбарго ради защиты своих фермеров. После вмешательства Еврокомиссии конфликт, кажется, уладили, но, судя по всему, ненадолго (особенно с учетом изменившихся обстоятельств). Как развивался спор и во что он может перерасти, рассказывает Игорь Исаев.

Пять лет назад москвичка Татьяна познакомилась в интернете с компанией украинцев, среди них был Максим из Каменца-Подольского. В 2020-м они поженились, и девушка переехала к мужу в Украину. Супруги не только строили планы на жизнь, но и готовились к полномасштабному российскому вторжению — Максим подозревал, что оно произойдет. В прошлом феврале он отправился на фронт, и спустя три месяца погиб. Теперь Татьяна занимается увековечиванием памяти мужа, переживает утрату — и ищет способ остаться в Украине. Ее историю рассказывает Катя Александер.

После того, как весной прошлого года войска РФ почти полностью разрушили Мариуполь, российские чиновники начали громко обещать, что помогут его "восстановить". Особо отличился петербургский губернатор Александр Беглов, установивший побратимские связи с оккупированным городом. И сам градоначальник, и его подчиненные активно рапортуют о все новых построенных домах и школах, хотя и не рассказывают, на какие средства ведутся работы. "Бумага" выяснила, что всего в процессе задействованы более 20 компаний, а значительные средства — до 13 млрд рублей (128,5 млн евро) — через цепочку юрлиц им выделяет петербургское правительство из резервного фонда.

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В мае 2023 года состоялся долгожданный запуск ночного поезда European Sleeper из Берлина в Брюссель через Амстердам. Поддерживаемое Еврокомиссией развитие подобных маршрутов в ЕС — не только следование "зеленому курсу", утверждают сторонники идеи, но и выгодная альтернатива для путешественников, которые таким образом экономят время, нервы и деньги на гостиницы. Впрочем, эпоха лоукостеров и высокоскоростных сидячих поездов не прошла для отрасли незаметно, и теперь перевозчики сталкиваются с самыми разными проблемами. Дарья Козлова проехалась из Германии в Бельгию, чтобы понять, чего не хватает европейским ночным поездам и что мешает сделать их лучше.