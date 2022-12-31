"Ваш лидер… прячется за вами": Зеленский обратился в россиянам перед Новым годом

Владимир Зеленский записал видеообращение на тему сегодняшних ракетных обстрелов Украины и обратился к россиянам.

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Он называет Россию "государством-террористом", которое "не получит прощения и помилования" за свои преступления.

"На Пасху они совершали такие удары, на Рождество, на Новый год. Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием, но они — за дьявола. За него и с ним", — заявил Зеленский.

Перейдя на русский язык и обращаясь к россиянам, украинский президент заявил, что нынешняя война — это "не что-то там историческое и не война с НАТО", а война одного человека, "который сжигает российское будущее", чтобы оставаться у власти до конца жизни.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами. И сам сжигает вашу страну и будущее. Террор вам никто и никогда в мире вам не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это — что он разрушит и всех, кого он убьет", — заявил Зеленский.

В сети незадолго до этого появилось новогоднее обращение Владимира Путина. Оно записано на фоне строя людей в военной форме. В обращении Путин заявляет, что западные страны используют Украину, чтобы расколоть Россию.