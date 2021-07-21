Вашингтон обещал Тихановской привлечь режим Лукашенко к ответственности
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник, 20 июля, встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Белый дом продолжит свои усилия для того, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе путем введения санкций, сказано в заявлении пресс-секретаря Салливана Эмили Хорн.

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Салливан на встрече с Тихановской подтвердил требование администрации Джо Байдена к Лукашенко о "проведении заслуживающего доверие международного расследования инцидента 23 мая (когда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске. — Ред.)".

Цель — проведение честных выборов в Беларуси

Кроме того, Лукашенко должен немедленно освободить всех политзаключенных и вступить "в полноценный и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и представителями гражданского общества, цель которого — проведение свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", подчеркивается в заявлении.

Тихановская призвала США к новым санкциям

Ранее в тот же день Тихановская призвала Вашингтон к новым санкциям против важных секторов экономики Беларуси, контролируемых режимом Лукашенко, отметив, что надеется на "активную и не только символическую поддержку США".

За день до этого состоялась встреча Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Оппозиционерка заявила о необходимости принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество Беларуси и усилить давление на режим Лукашенко.

18 июля Тихановская начала свой официальный визит в США, где проводит встречи с представителями американской администрации. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в настоящее время нет планов встречи лидера белорусской оппозиции с Джо Байденом.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США Светлана Тихановская Ryanair Александр Лукашенко Беларусь Белый дом Вашингтон Вильнюс Джо Байден ОБСЕ
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