"Важные истории": российский военный сознался, что участвовал в убийствах мирных жителей в Киевской области

Журналистам издания "Важные истории" удалось установить личности нескольких военнослужащих из России, причастных к убийствам гражданских под Киевом. Один из солдат не только сознался, что участвовал в этих преступлениях, но и сообщил имена командиров, которые отдали на это приказ.
"Важные истории" идентифицировали российских военнослужащих благодаря фотографиям, сделанным на украденный во время оккупации телефон жителя села Андреевка. 76-летний владелец гаджета и его жена смогли вернуть устройство в конце мая, обнаружив его на пункте раздачи гуманитарной помощи.
На снимках четверо российских военнослужащих позируют с оружием, с курительной трубкой и с медалями на груди. Их узнали жители села, с которыми поговорили "Важные истории". Как утверждают журналисты, военных зовут Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко; мужчины служат в 64-й мотострелковой бригаде ВС РФ.
Фото: Важные истории
Журналисты также установили место, где проходила "фотосессия" российских солдат. В этом доме до российского вторжения жила семья Анатолия Даниленко, в том числе его тесть, 95-летний Петр Кравченко, ранее работавший в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Мужчина умер 29 мая (уже после отхода российских войск из Киевской области), именно с его медалями и позируют на снимках российские военные. Вместе с ними из дома пропали два телевизора, микроволновая печь, электрическая духовка и запасы кошачьего корма. Зато после себя военные оставили дыры от пуль в потолке, грязную одежду в сарае и стикер с надписью "Мы не хотели войны. 14.03" на кухонном столе.
Одного из мужчин на снимках, Даниила Фролкина, Офис генпрокурора Украины еще с июня подозревает в нарушении законов и обычаев войны. Ведомство считает, что он может быть виновен в убийстве мирного жителя в Андреевке. Также среди обвинений кража автомобиля у другого жителя села и хищение у ветерана советских и украинских медалей.
Фото: Важные истории
Журналистами удалось связаться с Фролкиным. Он рассказал "Важным историям", что еще в начале января отправился на "учения" в Беларусь, где не проводилась специальная подготовка к вторжению в Украину. О том, что его соединение направляется на войну, Фролкин узнал лишь 23 февраля. Во время пребывания в Андреевке, как утверждает собеседник издания, он должен был эвакуировать подбитую технику.
В разговоре с "Важными историями" Фролкин заявил, что он и его сослуживцы не убивали мирных жителей, но охотно рассказывал о грабежах и мародерства. Военнослужащий уточнил, что вместе с другими солдатами "брал только всякую фигню": бутылку вина или пива, мангал, продукты. По словам Фролкина, некоторые офицеры вели себя иначе, в качестве примера он приводит полковника Вячеслава Клобукова: "Он п****л (воровал — Прим. ред.) холодильники в магазинах. Потом находили магазины с кроссовками, с одеждой всякой — это тоже все вывозилось. Фуры вывозились. Когда мы приехали в Беларусь, я видел эти две фуры". При этом обвинения в краже госнаград из дома семьи Даниленко мужчина отрицает: "Мы пришли, сфоткались и медали уложили назад".
Через пару часов после беседы с "Важными историями" Фролкин предложил журналистке созвониться вновь. Он попросил включить видео, начать запись разговора и сказал:
"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х** (ни во что — Прим. ред.) не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров — Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу нашей бригады полковника Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая х***о (плохо — Прим. ред.) проводила разведку и вела наших людей на смерть.
Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать. […] Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информацию, — говорит он. — Даже не за то, что я всю вот эту х***ю на Украине творил. А за ту информацию [про командование]. Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было".
Судя по деталям, которые в разговоре с журналистам упомянул Фролкин, он участвовал в убийстве Вадима Ганюка, Виталия Кибукевича и Руслана Яремчука 12 марта. Вероятно, непосредственно собеседник "Важных историй" стрелял в Яремчука — российский военнослужащий утверждает, что мстил мужчине, который "сдавал координаты колонн российской армии". "Я понимаю, что месть — это х****я (плохая — Прим. ред.) фишка, но я мстил и понимал, на что я иду. Это единственный человек, которого я убил, за все семь месяцев, сколько спецоперация длится. Я спас 86 человек, убил одного", — объясняет Фролкин.
Село Андреевка было занято российскими войсками с конца февраля по начало апреля. За это время погибло 13 мирных жителей, судьба более чем 40 до сих пор неизвестна.