"Важные истории": в Петербурге заключенных вербуют в ЧВК

Издание "Важные истории" утверждает, что в исправительных колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской области появились вербовщики из так называемой "ЧВК Вагнера". Об этом изданию рассказали родственники заключенных, пишет портал "Радио Свобода".

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По словам родственников, вербовщики предлагают заключенным присоединиться к боевым действиям в Украине в составе ЧВК. Взамен им якобы обещают выплату в 200 тысяч рублей за полгода службы и амнистию, а в случае гибели — выплату родственникам до пяти миллионов рублей компенсации.

"Важные истории" поговорили с родственниками отбывающих наказание в исправительных колониях ИК-7 "Яблоневка" и ИК-6 "Обухово". Те рассказали, что некие "проверяющие" призывали заключенных "защищать родину в Донбассе" и "обнаруживать нацистов". Отправить заключенных в Украину обещали под видом обычного тюремного этапа, без письменных договоров, все соглашения должны были заключаться устно. Заключенные сообщили близким, что вербовщики не скрывали своей принадлежности именно к "ЧВК Вагнера" и что около 40 человек из их сокамерников уже согласились поехать в Украину и даже прошли проверку на полиграфе. Сообщений о том, что кто-то из них уже отправился на войну, нет.

Полностью проверить информацию, как отмечают журналисты, не представляется возможным. По уточнению "Важных историй", 4 июля родственники заключенных колонии "Яблоневка" пытались встретиться с начальником колонии подполковником внутренней службы Александром Рулевым, но тот отказался с ними встречаться, а по телефону ответил, что ничего не знает о попытках вербовки.

Ранее, после 2014 года, но еще до начала полномасштабной войны в Украине, СМИ писали, что "ЧВК Вагнера" охотно принимает в свои ряды бывших заключенных, но сведений о вербовке непосредственно в тюрьмах не было.

"Группа Вагнера", или "частная военная компания Вагнера" — неофициальное вооруженное формирование, которое считают аффилированным с бизнесменом Евгением Пригожиным (сам он это отрицает) и нередко называют "частной армией Путина". Сообщалось, что наемники "ЧВК Вагнера" участвовали в спецоперациях в Сирии, Мали, Центральноафриканской Республике и других регионах, где у России есть военные интересы, а также с 2014 года оказывали помощь сепаратистским вооруженным формированиям в Донецкой и Луганской областях Украины. По мнению военных экспертов, наемники ЧВК участвуют и в нынешней войне России против Украины на стороне российских сил.