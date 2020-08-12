Вечер среды в Минске: протестующие пытаются блокировать центральные улицы, открыта стрельба по окнам

В столице Беларуси и других городах страны в среду, 12 августа, прошли акции протеста против произвола и насилия силовиков, вечером протестующие начали перекрывать дороги и автомагистрали.

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В Минске протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает издание "Наша Нива". Блокирование городских автомагистралей произошло еще в нескольких местах, сообщает Telegram-канал Nexta. По информации корреспондента "РИА Новости", протестующие перегородили также проспект Независимости.

BBC Russian передает, что в микрорайоне Грушевка открыли стрельбу по окнам жилых домов. Одна из жительниц Минска ранее рассказывала, что накануне "сидела тихо, чтобы [силовики] не заметили": "Они стреляли по всем окнам, в которых были люди".

Экипаж ГАИ и два тонированных автобуса заехали на тротуар на проспекте Дзержинского и открыли огонь из помповых ружей по людям на балконах, которые поддерживали протестующих. Об этом пишет Onliner со ссылкой на очевидцев.

По их словам, люди стояли на общих балконах домов по проспекту Дзержинского и подсказывали тем, кто перекрывал движение. Спустя некоторое время появились силовики, которые выбежали из машин и направили ружья на балконы.

"Были слышны выстрелы", — цитирует очевидцев издание.

ТАСС сообщает, что в центре Минска автомобиль сбил сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан.

Между тем, в Гомеле после задержания скончался 25-летний молодой человек. Он умер в госпитале, куда его доставили 9 августа из автозака, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на мать погибшего.

В публикации отмечается, что в Гомеле автозаки с задержанными в ходе массовых протестов стоят часами в долгих очередях на солнцепеке. Мать погибшего утверждает, что у парня были проблемы с сердцем.

Во второй половине дня в Минске и других городах страны прошли акции протеста медицинских работников против насилия в отношении граждан, которое развязали правоохранительные органы.

Днем в городах страны прошли акции против произвола и насилия со стороны силовиков — марши и цепи солидарности женщин, вышедших на улицы. В Минске в таком формате акции прошли в нескольких районах города. Такие акции прошли в Гродно, Гомеле, Витебске, Жлобине, Слуцке, Лиде и других городах страны в том числе в районных центрах.

В столице Беларуси на акции протеста против насилия вышли также медицинские работники. Они протестуют в белых халатах. Одна из самых многочисленных прошла у медицинского университета в Минске, в ней приняли участие около 200 человек. На место ее проведения прибыли автозаки с сотрудниками ОМОНа.

Волна протестов против насилия вызвана большим количеством опубликованных в Сети свидетельств жестокости, которую сотрудники силовых органов проявляют к демонстрантам, простым прохожим, жителям городов Беларуси. Кадры избиений сотнями публикуются в оппозиционных Telegram-каналах и в социальных сетях.

Массовые протесты начались в городах Беларуси и в ее столице вечером 9 августа, после объявления официальных данных об экзит-полах на выборах президента. По ним, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей. Ожесточенные столкновения протестующих с силами правопорядка длились почти всю ночь и повторяются с тех пор каждый день.

Главный противник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская выехала из страны в Литву. Ее штаб заявил, что победителем выборов стала Тихановская, а результат Лукашенко — 80% по предварительным данным ЦИКа — стал результатом фальсификаций.