Великобритания отменяет большинство коронавирусных ограничений
Foto: Pexels.com, Mike

С 27 января ношение масок в закрытых помещениях и транспорте перестает быть обязательным, для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, а работодателям можно вернуть своих сотрудников в офис, сообщает телеканал Euronews.

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Остается только одно: обязательный 5-дневный карантин при заражении коронавирусом. Но и это требование, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, может быть скоро отменено.

"Сегодняшние последние данные ясно показывают, что уровень инфекции в Англии снижается. И хотя есть некоторые места, где число случаев, вероятно, будет продолжать расти, в том числе в начальных школах, наши ученые считают вероятным, что волна омикрона сейчас достигла своего пика в национальном масштабе", — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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